В Колпино почти 2 часа полыхал гараж автосервиса

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Колпинском районе Петербурга среди ночи загорелся гараж автосервиса. С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 15 января, в доме №4 по Ефремовскому проезду. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 00:09. Огнеборцы оперативно выехали к указанному месту на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в панельном здании авторемонтного гаража горело оборудовани6 на общей площади 50 квадратных метров.

Пожарные справились с огнем к 1:23. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что частный дом под Петербургом полыхал на 150 «квадратах».