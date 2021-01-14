Частный дом под Петербургом полыхал на 150 «квадратах»

Частный дом под Петербургом полыхал на 150 &#171;квадратах&#187;
Спасатели потушили пожар в Ленобласти. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Ломоносовском районе Ленобласти 14 января произошел серьезный пожар, который разросся до площади в 150 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 17 часов 15 минут. Все произошло в садоводстве «Трансмаш» в Виллозском городском поселении. На Остролужской улице загорелся частный дом.

На месте ЧП работали дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы Ленобласти и 33 пожарно-спасательной части Петербурга — всего 12 человек и три единицы техники.

Пламя успело распространиться по площади 150 квадратных метров. Спасателям удалось справиться с огнем к половине седьмого вечера. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сети появилось видео квартирного пожара на проспекте Тореза.

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