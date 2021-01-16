Полицейские искали десять бомб в «Галерее» на Лиговском

Полицейские искали десять бомб в &#171;Галерее&#187; на Лиговском
Торгово-развлекательный центр "Галерея". Фото: Balatphoto/Ольга Андросова

Полицейские искали 10 взрывчаток в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте.

В пятницу, 16 января, на электронную почту ТЦ поступило анонимное сообщение с угрозами. Неизвестный указал, что в здании находятся 10 взрывных устройств, которые активируются через 20 минут.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские оперативно прибыли к указанному зданию, но в результате осмотра ничего не нашли. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома на Светлановском проспекте вывели больше 60 жильцов из-за угрозы минирования.

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