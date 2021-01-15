Из дома на Светлановском вывели больше 60 жильцов из-за угрозы минирования

Из дома на Светлановском вывели больше 60 жильцов из-за угрозы минирования
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга правоохранители искали взрывчатки. О нахождении опасных предметов сообщил неизвестный.

В четверг, 14 января, на электронный адрес УФСБ России по СПб и ЛО поступило анонимное сообщение о том, что в доме №98 на Светлановском проспекте заложены взрывчатки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка незамедлительно прибыли к указанному дому, но опасных предметов не нашли. Из здания эвакуировали 66 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный «заминировал» Исаакиевский собор. 65-летний мужчина заявил, что встретил незнакомца, который пообещал на следующий день взорвать сооружение.

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