В Петербурге ночью закрыли еще четыре заведения общепита

В Центральном районе ночью прошел рейд по соблюдению коронавирусных ограничений. В городе продолжает действовать запрет на работу кафе с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Как сообщают в Смольном, по итогам проверки выявлено четыре заведения, нарушившие запрет на работу в ночное время. После 23.00 были открыты для посетителей ресторан на Невском проспекте, бар на улице Некрасова, кальянная и кафе-бар на Садовой улице.

Таким образом, работа этих заведений приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. Кроме этого, в одном баре изъята алкогольная продукция. А в отношении посетителей заведены административные протоколы.

«В отношении владельцев заведений, не приостановивших деятельность в ночное время, ведется работа по возбуждению административных производств по статьям, предусматривающим штраф в размере до трехсот тысяч рублей – на юридических лиц», – говорится в сообщении Смольного.

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