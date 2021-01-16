В Петербурге отмечают снижение коронавирусных смертей

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили смерть 67 человек, сдавших положительный тест на выявление коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. В городе второй день подряд фиксируется снижение летальных случаев от COVID-19. Накануне сообщалось о смерти 72 ковид-пациентов.

Как сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф», всего в России за указанный период подтверждено 590 смертей от Covid-19, тогда как днем ранее их было 555.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус подхватили 3 253 петербуржца.