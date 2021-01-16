За сутки коронавирус подхватили 3 253 петербуржца

За сутки коронавирус подхватили 3 253 петербуржца
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 253 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа инфекция COVID-19 подтвердилась у 4 674 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 1 406 новых инфицированных. В Ленобласти заболели еще 226 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые проведут исследование с участием жителей города, которые не заразились коронавирусом даже после тесного контакта с инфицированными больными.

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