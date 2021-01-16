В Петербурге премьера спектакля о Петсоне и Финдусе в ТЮЗе состоится 17 января

В театре юного зрителя Северной столицы подготовили эксклюзивный спектакль по мотивам историй шведского писателя Свена Нурдквиста. Премьера назначена на 17 января.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на режиссера Василия Сазонова, постановка получила название «Сказка к Рождеству. Петсон и Финдус». По словам специалиста, на создание данной работы его вдохновило прочтение историй Нурдквиста своим детям.

«Они меня вдохновили и поразили своей глубиной, своей поэтичностью. Это настоящая детская глубокая литература. Когда я прочитал эти истории, увидел эти иллюстрации замечательные, то сразу подумал, что это нужно показать детям в театре на большой сцене», – пояснил Василий Сазонов.

Отметим, что скандинавский детский прозаик набирает популярность в России. Детям нравятся его книги, которые он сам не только пишет, но и иллюстрирует. По словам Сазонова, главная задача спектакля – максимально просто передать образы героев.

«Мне вообще кажется, что в наше сложное время важно, чтобы дети не узнали, что оно сложное. Как не знали мы, когда были маленькие. Это сейчас мы узнали, как было трудно. А тогда нам было легко, мы занимались, мы были увлечены театром, творчеством, литературой. Поэтому у спектакля такая задача — радостная и благородная», – добавил режиссер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что театрам Петербурга разрешили заполнять 50% зрительных залов с 16 января.