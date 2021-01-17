В Россию придут аномальные холода

Для европейской части России отклонение от нормы будет достигать 15 градусов. Фото: pixabay.com

Для европейской части России отклонение от нормы будет достигать 15 градусов. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в большинство регионов России придут аномальные холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Для европейской части России отклонение от нормы будет достигать 15 градусов, для азиатской — до 18 градусов, сообщает РИА Новости.

В Северо-Западном федеральном округе температура опустится на 7-15 градусов ниже нормы — до минус 23-26 градусов. По словам Вильфанда, холодная погода ожидается в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской и Псковской областях.

На большей части территории Центрального федерального округа температура воздуха до минус 20-30 градусов. Температура ожидается на 6-12 градусов ниже нормы.

По прогнозу синоптика, в Иркутской области температура составит на 10-20 градусов ниже нормы. Минимальная температура составит минус 51 градус. В Сибири ожидаются морозы до минус 40-53, в Хабаровском крае столбики термометров опустятся до минус 45-50.

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