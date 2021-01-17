На уборку улиц Петербурга вышли сотни единиц техники

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 18 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами посыпают территорию на Синопской набережной, Невском проспекте, вдоль Обводного канала и реки Фонтанки, по Витебскому проспекту, Наличной улице, Среднему проспекту В.О., Бухарестской улице и ряду других.

Также спецтехника замечена на 5-й Красноармейской улице, Лиговском проспекте, Рыбинской улице, Большом проспекте В.О., улице Полозова и Каменноостровском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.