В Петербурге зафиксировано 3316 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3316 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье, 17 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 481 летальный исход. При этом вылечились 23 440 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.