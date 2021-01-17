У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 18 января, у восточных берегов Камчатки ожидаются шторм и высокие волны. Об этом сообщается на сайте Камчатского гидрометцентра.

«Днем в северо-западной части Тихого океана вблизи берегов Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров», — говорится в сообщении.

Такая ситуация сохранится до вечера вторника, 19 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые исследовали акваторию Авачинской бухты на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа, и выяснили, что 95% живущих на дне морских организмов погибли. Сохранилось лишь маленькое количество больших рыб, креветок и крабов.