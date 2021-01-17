Задержанного у Капитолия с пистолетом отпустили из-под стражи

Ранее мужчину задержали недалеко от Капитолия. Фото: Pixabay

Ранее мужчину задержали недалеко от Капитолия. Фото: Pixabay

Мужчину, которого накануне задержали с пистолетом неподалеку от Капитолия, отпустили из-под стражи.

Как пишет The Washington Post, с него сняли все обвинения кроме ношения оружия без лицензии.

«Это была просто ошибка», — отметил Уэсли Аллен Билер после освобождения.

По словам мужчины, он работает в Вашингтоне в частной охране. Мужчина также опроверг информацию о патронах, у него их при себе не было.

Ранее полиция Вашингтона возле Капитолия задержала мужчину с пистолетом.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание капитолия. Конгрессмены прервали заседание, на котором утверждались итоги президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что федеральные прокуроры в США подали ходатайство, в котором заявили, что участники массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января планировали убийство должностных лиц, отвечавших за утверждение итогов президентских выборов.