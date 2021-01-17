В Петербург придет долгожданное потепление

В Петербург придет долгожданное потепление
В Петербурге потеплеет. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В воскресенье, 17 января, погоду в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На погодную ситуацию повлияет циклон, вытянувшийся от Кольского полуострова в Баренцево море, и связанные с ним атмосферные фронты. Выпадет небольшой снег. Дневные показания термометров приблизятся к норме.

Столбики термометров покажут -5…-7 градусов, в Ленобласти температура воздуха установится на уровне -4…-9 градусов, однако на востоке похолодает до -13°. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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