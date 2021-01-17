В новогодние праздники Выборг посетило рекордное количество туристов

В новогодние праздники Выборг посетило рекордное количество туристов
Выборгский замок. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Во время новогодних праздников Выборг посетило рекордное количество туристов. В зимнем парке «Монрепо» побывали более 30 тыс. туристов.

Такой интерес к городу можно объяснить открытием отреставрированных объектов. Туристы хотели посмотреть на обновленную башню Ратуши, Часовую башню, Выборгский замок, башню Олафа, три корпуса Цейхгауза и Дом наместника.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, также в этом году в «Монрепо» откроют Усадебный дом и Библиотечный флигель, а на территории замкового острова реставрация продолжится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге заметили разрушающийся объект федерального значения.

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