«Анахайм Дакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончился в овертайме со счетом 2:1.

У «Вегас Голден Найтс» шайбы забросили Вильям Карлссон и Макс Пачиоретти. В составе «Анахайм Дакс» отличился Макс Комтуа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.