В Петербурге 18 января ожидаются снег и гололедица

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В понедельник, 18 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Кроме того, выпадет небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается легкий мороз.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут -6…-8 градусов, днем температура воздуха установится на уровне -4…-6 градусов. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление сильно не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.