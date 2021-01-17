«Лахта Центр» превратился в гигантскую сосульку из-за морозов

&#171;Лахта Центр&#187; превратился в гигантскую сосульку из-за морозов
"Лахта Центр" покрылся льдом. Фото: скриншот Instagram

Петербургский фотограф показал заледеневший «Лахта-центр». Конструкции 462-метрового здания полностью обледенели.

Новый снимок специалист по аэросъемке Антон Галахов опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На фото можно заметить, как конструкция на пике высотного здания обледенела из-за ночных морозов и небольшого утреннего потепления.

«Морозец на высоте 642 м», — написал фотограф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице температура воздуха составила 5-7 градусов мороза. Дневные показания термометров приблизились к норме.

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