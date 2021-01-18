Пулково 18 января работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Обошлось без отмены рейсов.

Об этом стало известно в понедельник, 18 января. Как сообщили в онлайн-табло петербургского аэропорта, на онлйн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят по расписанию.

Информация об изменениях появится на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экстренную посадку в Пулково совершил самолет, летевший до Салехарда. На борту была выявлена техническая неисправность.