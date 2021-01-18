Столкнувшиеся каршеринг и такси собрали пробку на Разъезжей улице

Столкнувшиеся каршеринг и такси собрали пробку на Разъезжей улице
Место аварии. Фото: скриншот Вконтакте

На Разъезжей улице в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. Дорогу не смогли поделить такси и каршеринг.

Авария случилась в воскресенье, 18 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах зафиксировано, что транспортные средства столкнулись повреди проезжей части. Движение на участке оказалось сильно затруднено. На место ДТП прибыли правоохранители.

Причины дорожного инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перекресток Тельмана и Дальневосточного усыпан осколками после массового ДТП.

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