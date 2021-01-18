В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 16 389 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 16 389 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тест на выявление новой болезни сдали 16 389 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 2 393 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1172 петербургских волонтера, из них прошли обучение и аккредитацию 1030 человек. Выполнено 4 195 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возросла вероятность подцепить болезнь в общественном транспорте.

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