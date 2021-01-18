В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 16 389 человек

Жители Северной столицы продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тест на выявление новой болезни сдали 16 389 человек.
Об этом стало известно сегодня, 18 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 2 393 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1172 петербургских волонтера, из них прошли обучение и аккредитацию 1030 человек. Выполнено 4 195 заявок.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возросла вероятность подцепить болезнь в общественном транспорте.