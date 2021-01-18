Выросла вероятность подхватить коронавирус в общественном транспорте Петербурга

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге изменилась. Возросла вероятность подцепить болезнь в общественном транспорте.

В Петербурге доля тяжелых больных в стационарах составила 23 %. Из них на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 372 пациента.

Как сообщается в информационной справке, которую опубликовал Смольный, выросла вероятность заразиться новой болезнью в общественном транспорте. Особенно, если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия COVID может привести к распространению грибкового заболевания. Патоген в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации.