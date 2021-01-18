Пандемия COVID может привести к распространению грибкового заболевания

Пандемия COVID может привести к распространению грибкового заболевания
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: ЗВО

Пандемия коронавируса может вызвать массовые всплески заражения пациентов стационаров грибком Candida auris.

Патоген в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.

Как сообщили «Известия», смертоносный возбудитель тяжелой инфекции устойчив к лекарствам, поэтому ученые предупреждают, если не контролировать процесс, в будущем грибок-мутант может уносить десятки тысяч жизней ежегодно.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России стартует массовая вакцинация от Covid-19. Привиться от коронавируса можно будет с 18 января.

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