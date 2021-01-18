В России стартует массовая вакцинация от Covid-19

В России начинается новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. 18 января стартует массовая вакцинация населения от опасной болезни.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе призвал подготовить соответствующие управления к массовой вакцинации. Такое поручение было дано на совещании с кабмином. В итоге, вице-премьер Татьяна Голикова 15 января анонсировала начало приема препарата «Спутник V» для населения.

Таким образом, привиться от коронавируса можно будет с 18 января. Для этого в стране подготовили все необходимое, добавила вице-премьер в разговоре с эпидемиологами.

Напомним, что вакцинация проходит с помощью препарата «Спутник V», который был зарегистрирован в августе прошлого года. Вакцину разработали ученые Центра имени Гамалеи.

Кроме этого, в России на данный момент зарегистрирован еще один препарат, – «ЭпиВакКорона». Разработку создали в научном центре «Вектор». Также на подходе третья вакцина. Ее создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что третья российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот в марте.