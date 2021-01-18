В понедельник в Петербурге потеплеет до -5 градусов

В понедельник в Петербурге потеплеет до -5 градусов
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Рабочая неделя в Северной столице начнется с потепления и слабого снега. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 18 января, синоптическую ситуацию в городе будет определять теплая периферии циклонического вихря. Температурный фон приблизился к своей климатической норме.

«Январь возвращается в норму», — написал специалист на своей странице в Facebook.

Столбики термометров покажут 5-7 градусов мороза. Ветер подует западный и юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сегодня потеплеет в понедельник до -12 градусов.

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