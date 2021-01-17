В Ленобласти потеплеет в понедельник до -12 градусов

В ленинградской области по-прежнему сохранится морозная погода. Однако в регионе будет значительно теплее. Новая рабочая неделя начнется с -12 градусов.

Согласно еженедельным прогнозам синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМУС» в понедельник, 18 января, в Ленинградской области днем ожидается до -12 градусов, а ночью до -16. В целом, погода будет значительно теплой, чем на прошлой неделе, когда столбик термометра опускался до -30 градусов.

Отметим, что в целом в регионе будет облачно, местами возможно выпадение осадков. Не обойдется без гололедицы и небольшого ветра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Петербурга ожидают -8 градусов в начале недели.

Таким образом, в понедельник, 18 января, ожидается от -6 до -8 градусов мороза. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится. Кроме этого, будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Также на дорогах ожидается гололедица.