Жителей Петербурга ожидают -8 градусов в начале недели

Жителей Петербурга ожидают -8 градусов в начале недели
В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Северной столице рабочая неделя начнется с облачной погоды. Ожидается -8 градусов мороза и местами гололедица.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Данные о погодных условиях сообщили в ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Таким образом, в понедельник, 18 января, ожидается от -6 до -8 градусов мороза. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится. Кроме этого, будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Также на дорогах ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей европейской части России ожидает «нервная погода». Россияне почувствуют резкие изменения в погодных условиях на следующей неделе. В европейской части страны сильные морозы сменяться на резкую оттепель.

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