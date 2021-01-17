Жителей европейской части России ожидает «нервная погода»

Россияне почувствуют резкие изменения в погодных условиях на следующей неделе. В европейской части страны сильные морозы сменяться на резкую оттепель.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале недели россиян будут ждать резкие холода до -30 градусов и более, а затем такой мороз смениться на потепление до +4 градусов. Такую погоду эксперт назвал «нервной».

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик), нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», – заявил Роман Вильфанд.

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