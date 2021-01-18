За одну неделю с улиц Петербурга вывезли почти 40 тысяч кубометров снега

В понедельник за уборку снега в Петербурге отвечают 867 единиц техники и 1200 работников ручного труда. Фото: жилищный комитет

В понедельник за уборку снега в Петербурге отвечают 867 единиц техники и 1200 работников ручного труда. Фото: жилищный комитет

Комитет по благоустройству Петербурга отчитался о проделанной работе по уборке города за минувшую неделю, с 11 по 17 января.

Как сообщили в ведомстве, за эти семь дней в Северной столице выпало 8 см осадков, из города вывезли 38,5 тыс. кубометров снега. Всего с середины октября в городе насчитали более 50 см выпавшего снега, с улиц вывезено около 207 тыс. кубометров.

Круглосуточно на уборку города выходило порядка 790 единиц техники, в светлое время суток на улицах работали более 1100 дворников, ночью — в три раза меньше. Сады и парки в порядок приводили в среднем 80 машин и 440 работников.

Чтобы предотвратить образование скользкого наката, на проезжую часть и тротуары высыпали более 13 тыс. тонн песко-соляной смеси.

В понедельник на улицы Петербурга вышли 867 единиц техники и 1200 работников ручного труда. За чистотой парков и скверов следят еще 102 машины и 554 специалиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 18 января ожидаются снег и гололедица.