Петербуржцы рассказали в соцсетях о вездеходах-ледоколах на Смоленке

Петербуржцы рассказали в соцсетях о вездеходах-ледоколах на Смоленке
На реке Смоленки заметили вездеход "Шерп". Фото: скриншот "Неизданное Санкт-Петербург"

Жители Васильевского острова заметили два вездехода, которые ломали ледяной покров на реке Смоленке.

Очевидцы опубликовали видео в группе «Неизданное Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор ролика спросил у пользователей, «что за аппараты рассекали сегодня по реке Смоленке?».

В комментариях подписчики группы ответили, что это вездеход «Шерп», или его аналог.

Вездеход-амфибия «Шерп» был создан петербургским конструктором в конце 2000-х. В 2014 году в городе на Неве началось его производство. Машина может ездить по снегу, грязи, болотам, а также плавать по воде, благодаря его огромным колесам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский фотограф заметил серых куропаток в Колпино. По его словам, ему очень понравилось наблюдать за ними. Специалист назвал куропаток красивыми и интересными.

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