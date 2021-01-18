В Петербурге умер почетный реставратор Рафаэль Даянов

Рафаэль Даянов умер на 71-м году жизни. Фото: Союз реставраторов Петербурга

Рафаэль Даянов умер на 71-м году жизни. Фото: Союз реставраторов Петербурга

В понедельник, 18 января, скончался архитектор-реставратор, почетный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов.

Об этом сообщает Союз реставраторов Петербурга. Архитектору было 70 лет. Дата и место проведения похорон станут известны позднее.

За долгие годы своей карьеры Даянов руководил проектами реставрации таких зданий, как Дом Трезини, особняк Гаусвальд, дом Лобанова-Ростовского, доходный дом Вавельберга, дворец Бобринских, павильон Холодная баня» в «Царском селе» и многие другие.

В 1990-х реставратор открыл свою мастерскую «Архитектурное бюро «Литейная часть-91», в которой сейчас трудятся четыре почетных реставратора Петербурга.

Больше десяти лет он преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. Даянов был награжден многими государственными наградами, в том числе «Заслуженный строитель России», «Почетный архитектор России».