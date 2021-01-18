В Петербурге умер почетный реставратор Рафаэль Даянов

В понедельник, 18 января, скончался архитектор-реставратор, почетный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов.
Об этом сообщает Союз реставраторов Петербурга. Архитектору было 70 лет. Дата и место проведения похорон станут известны позднее.
За долгие годы своей карьеры Даянов руководил проектами реставрации таких зданий, как Дом Трезини, особняк Гаусвальд, дом Лобанова-Ростовского, доходный дом Вавельберга, дворец Бобринских, павильон Холодная баня» в «Царском селе» и многие другие.
В 1990-х реставратор открыл свою мастерскую «Архитектурное бюро «Литейная часть-91», в которой сейчас трудятся четыре почетных реставратора Петербурга.
Больше десяти лет он преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. Даянов был награжден многими государственными наградами, в том числе «Заслуженный строитель России», «Почетный архитектор России».