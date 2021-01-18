Комаровский озвучил «величайшую проблему современности»

По словам Комаровского, кисломолочные продукты, содержащие большое количество бактерий, также полезны для поддержания иммунитета в тонусе. Скриншот: YouTube

По словам Комаровского, кисломолочные продукты, содержащие большое количество бактерий, также полезны для поддержания иммунитета в тонусе. Скриншот: YouTube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что главной проблемой современности является небывалая чистота — с эволюционной точки зрения, люди сейчас живут в почти стерильных условиях.

Своим мнением эксперт поделился в личном Telegram-канале. Комаровский объяснил, что с самого рождения все, что окружает маленького ребенка, «моется, кипятится, очень часто стерилизуется» и тем самым мешает нормальному развитию иммунной системы. Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, это «стерильность» повседневной среды особенно заметна.

Доктор подчеркнул, что иммунитет должен ежедневно выдерживать нагрузку миллиардов бактерий, тогда как сейчас он сталкивается лишь с миллионами. Ненагруженная иммунная система в результате «бросается» на любые вирусы или бактерии, провоцируя вспышки аллергий и аутоиммунных заболеваний.

Комаровский считает, что тренировать иммунитет нужно с детства — приучая ребенка к регулярным физическим нагрузкам, не создавая стерильную среду вокруг него. Кроме того, он посоветовал не кормить детей насильно, если те не хотят есть. Лучше постараться придумать занятие, от которого появится аппетит.

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