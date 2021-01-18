В Ленобласти 19 января выпадет снег

Во вторник,19 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями.

По прогнозу синоптику, днем местами выпадет небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут -6…-11 градусов, а днем температура воздуха установится на уровне до -3…-8 градусов. Местами похолодает до -11 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. МЧС предупреждает о гололедице на дорогах и призывает водителей соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов спрогнозировал погоду в городе в ночь на Крещение Господне — один из главных православных праздников, который верующие отмечают, в том числе, окунаясь в проруби.