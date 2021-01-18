Минпросвещения: Более 97% учеников вернулись в школы России

С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся. Фото: unsplash.com

С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся. Фото: unsplash.com

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что к очному обучению вернулись более 97% российских учеников.

«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — сказал он эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Минпросвещения заявил, что перевод учеников на дистанционку был вынужденной и временной мерой. Он отметил, что удаленка не сможет заметить привычный образовательный процесс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школы Петербурга будут работать в очном режиме. Уточняется, что родители могут оставить детей на смешанном обучении. Учиться дома можно будет до конца второго полугодия.