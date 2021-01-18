Дуров: Telegram заблокировал сотни публичных призывов к насилию в США

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о сотнях заблокированных призывах к насилию в мессенджере.

Он сообщил, что мессенджер заблокировал сотни публичных призывов к насилию на прошлой неделе на фоне прошедших в США беспорядков.

Павел Дуров отметил, что мессенджер приветствует мирные дебаты и протесты, но распространять публичные призывы к насилию.

Создатель Telegram уточнил, что команда модераторов продолжает удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие». Ранее Дуров отметил, что популярность резко выросла — Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Соединенных Штатах после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от системы iOS в пользу Android. Он считает, что Apple ограничивает пользователей в свободном обмене информацией.