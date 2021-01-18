Власти ФРГ отреагировали на угрозу новых санкций США по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Власти Германии выразили сожаление по поводу решения США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве «Северного потока — 2».

«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — сказала немецкому агентству dpa представитель минэкономики ФРГ.

Накануне стало известно, США планируют ввести ограничения, направленные против судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, а также против собственника судна — компании «КВТ-Рус». Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Как пишет издание, Вашингтон уведомил о своих планах федеральное правительство ФРГ и другие европейские страны.

Согласно проекту «Северный поток-2», по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет 9,5 млрд. евро. В 2019 году проект был приостановлен из-за санкции США. По словам президента России, газопровод будет достроен российскими силами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.