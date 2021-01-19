В регионы Центральной России придут сильные снегопады

В регионы Центральной России придут сильные снегопады
В Центральной России на выходных ожидаются обильные снегопады. Фото: pixabay

В ближайшие выходные в Центральной России ожидаются сильные снегопады. Погодные условия могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа в связи с гололедно-изморозевыми явлениями и обильными снегопадами», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается гололедица, которая осложнит дорожную ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне почувствуют резкие изменения в погодных условиях на следующей неделе. В европейской части страны сильные морозы сменяться на резкую оттепель.

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