В Петербурге 19 января ожидается -7 градусов

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 19 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью выпадет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут -8…-10 градусов. Днем температура воздуха установится на уровне -5…-7 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне почувствуют резкие изменения в погодных условиях на следующей неделе. В европейской части страны сильные морозы сменяться на резкую оттепель.