Во вторник из Пулково вылетят все запланированные самолеты

В Петербургском аэропорту сегодня обошлось без отмены и задержки рейсов. Все запланированные самолеты вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, к 5 часам утра на онлйн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят по расписанию.

Информация об изменениях появится на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 14 января в петербургском аэропорту экстренно приземлился Airbus А320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Москва — Салехард. Во время посадки пассажиры молились и пели мантры.