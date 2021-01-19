Утренние пробки в Петербурге 19 января вырастут до 6 баллов

Жители Петербурга уже выехали на работу. В городе начинают собираться крупные пробки.

Во вторник, 19 января, к 8 часам утра автомобилисты стоят в 4-балльных пробках. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:00 загруженность городских трасс возрастет до 6 баллов.

Так, красным отмечены участки на Большом Сампсониевском проспекте, улице Академика Крылова, Кантемировской улице, набережной Кутузова, улице Академика Лебедева, Свердловской набережной, Якорной улице, Невском и Лиговском проспектах, Народной улице, Малоохтинском проспекте и набережной Обводного канала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту все самолеты вылетят согласно расписанию. Пулково работает без отмен и задержек.