Петербуржец позвонил в администрацию Путина и сообщил, что на президента готовится нападение

Мужчина позвонил в администрацию президента и заявил о готовящемся нападении на президента. Фото: pixabay

Мужчина позвонил в администрацию президента и заявил о готовящемся нападении на президента. Фото: pixabay

Жителя Петербурга задержали по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Он сообщил о готовящемся нападении на президента России.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на понедельник в администрацию президента РФ позвонил неизвестный с петербургского номера. Он заявил, что «в течение 24 часов на президента РФ будет совершено нападение, будет работать профессиональный снайпер».

Полицейские установили, что номер принадлежит 26-летнему жителю Невского района. Ранее он был судим за кражу и мошенничество. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Вскоре его отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный «заминировал» Исаакиевский собор. 65-летний мужчина заявил, что встретил незнакомца, который пообещал на следующий день взорвать Исаакиевский собор.