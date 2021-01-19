Санкт-Петербург обошел столицу по суточной заболеваемости коронавирусом

За сутки в Петербурге подтвердили 3281 случай заражения коронавирусной инфекцией. Город лидирует по числу выявленных инфицированных за сутки среди российских регионов.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. Москва по суточной заболеваемости идет на втором месте. По последним данным, в столице нашли 3115 случаев заболевания.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились 304 тысячи 45 местных жителей. Об этом свидетельствует статистика федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 69 человек. Также за последние 24 часа коронавирус побороли 2 259 человек. Все пациенты были выписаны из медицинских учреждений.