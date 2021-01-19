В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 69 человек

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 69 летальных исходов среди ковид-пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 19 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число жертв в городе с начала пандемии увеличилось до 8 971 человека.

Также за последние 24 часа коронавирус побороли 2 259 человек. Все пациенты были выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки на территории России выявлено 21 734 случая заражения коронавирусом.