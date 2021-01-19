Прокуратура обнаружила экстремизм в установке бюста востоковеду в СПбГУ

Прокуратура обнаружила экстремизм в установке бюста востоковеду в СПбГУ
Бюст находится на территории ВУЗа. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Прокуратура считает, что установка бюста востоковеду Ахмету-Заки Валиди Тугану на территории Санкт-Петербургского госуниверситета является нарушением законодательства.

Во вторник, 19 января, учебное заведение получило от прокуратуры представление о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, что наличие памятника и музея на территории университета «противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым».

Напомним, бюст ученому-тюркологу Ахмет-Заки Валиди был передан университету Минкультуры Башкирии и установлен на территории СПбГУ в 2008 году в рамках открытия в СПбГУ Центра тюркских исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в 2021 году на Васильевском острове начнут строительство новых общежитий СПбГУ.

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