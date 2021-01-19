Улицу Рубинштейна могут оставить без баров и алкоголя

Улица Рубинштейна вскоре может лишиться звания главной «барной» улицы Санкт-Петербурга.

Во вторник, 19 января, депутаты города обсудили возможность ограничить реализацию горячительных напитков на данном участке. Они предложили уменьшить радиус мест продажи спиртного по отношению к образовательным и спортивным учреждениям.

Как стало известно в ходе заседания депутатов МО Владимирский округ, сейчас этот радиус составляет 25 метров. Парламентарии предлагают увеличить его до 100 метров.

Результаты совещаний по этому вопросу будут известны 3 февраля в ходе голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 1,7 тыс. автомобилистом воспользовались платной парковкой на Рубинштейна за первую неделю.