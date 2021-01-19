Врачи рассказали, как похудеть быстро и без диет

Совсем запрещать себе определенную еду не стоит. Фото: pixabay

Совсем запрещать себе определенную еду не стоит. Фото: pixabay

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали способы, которые позволяют похудеть без соблюдения специальных диет.

Так, медики рекомендовали уделять время физической активности. В частности, можно приседать или отжиматься во время рекламной паузы при просмотре телевизора.

Как сообщает The Sun, желающим похудеть стоит ограничить употребление алкоголя, не пить кофе после полудня, чтобы лучше спать по ночам, а сладкие напитки заменить на воду. Кроме того, каждое утро рекомендуется начинать с десятиминутной прогулки и не ограничивать себя в еде во время основного приема пищи, чтобы избежать частых перекусов.

Все сладкое лучше заменить на 70-процентный темный шоколад, а каждую неделю пробовать новые овощи.

Желающим привести себя в форму стоит составить список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду. Также советуют найти альтернативные способы получения положительных эмоций — решать головоломки или общаться с друзьями.

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