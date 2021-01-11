Диетолог рассказала, почему женщинам так сложно худеть после 40 лет

Диетолог рассказала, почему женщинам так сложно худеть после 40 лет
Нужно соблюдать диету и много двигаться, чтобы не поправиться. Фото: pixabay

Она отметила, что на это есть множество причин, связанных с возрастом.

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, почему женщинам старше 40 лет сложно похудеть. Она отметила, что влияет перестройка метаболизма, которая совпадает с климаксом. Также в организме снижается уровень мужского гормона, а тренировки не приносят той пользы, что раньше. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач советует снижать количество употребляемых калорий, чтобы сохранить вес. Она отметила, что не стоит сетовать на лишние килограммы, а нужно встать с дивана и заняться спортом.

Денисенко добавила, что на фигуру влияет и форма тела. Женщинам с типом фигуры «груши» нельзя налегать на еду, так как они толстеют даже от «печенюшки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог посоветовала особые бутерброды для больных коронавирусом. Закуска поможет организму сохранять иммунитет и улучшит самочувствие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вес диетолог похудение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стюардесса рассказала, какое слово не стоит говорить в самолете
Диетолог рассказала, почему женщинам так сложно худеть после 40 лет
В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в смертельном ДТП
Эксперты назвали главное последствие коронавируса
Выпуск «Вечернего Урганта» продолжает бить рекорды
В ВОЗ рассказали, опасен ли японский штамм COVID-19
В Петербурге выросла доля положительных тестов на коронавирус
У Литейного моста машина реанимации чуть не устроила ДТП