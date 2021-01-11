Диетолог рассказала, почему женщинам так сложно худеть после 40 лет

Нужно соблюдать диету и много двигаться, чтобы не поправиться. Фото: pixabay

Нужно соблюдать диету и много двигаться, чтобы не поправиться. Фото: pixabay

Она отметила, что на это есть множество причин, связанных с возрастом.

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, почему женщинам старше 40 лет сложно похудеть. Она отметила, что влияет перестройка метаболизма, которая совпадает с климаксом. Также в организме снижается уровень мужского гормона, а тренировки не приносят той пользы, что раньше. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач советует снижать количество употребляемых калорий, чтобы сохранить вес. Она отметила, что не стоит сетовать на лишние килограммы, а нужно встать с дивана и заняться спортом.

Денисенко добавила, что на фигуру влияет и форма тела. Женщинам с типом фигуры «груши» нельзя налегать на еду, так как они толстеют даже от «печенюшки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог посоветовала особые бутерброды для больных коронавирусом. Закуска поможет организму сохранять иммунитет и улучшит самочувствие.