Диетолог посоветовала особые бутерброды для больных коронавирусом

Закуска поможет организму сохранять иммунитет и улучшит самочувствие.

Диетолог Ирин Дядикова поделилась рецептом «бутерброда здоровья», который поможет больным коронавирусом и тем, кто боится заболеть. Закуска поможет поддержать иммунитет и станет частью профилактики. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт убеждена, что зараженным инфекцией стоит употреблять жиры животного происхождения. Чтобы приготовить бутерброд, нужно взять размолотое в пасту сало, зерна кинзы, укропа и черного перца. Закуска восполнит недостаток витаминов D, Е и группы В, а также некоторых микроэлементов.

Также Дядикова порекомендовала есть сливочное масло вместе с какао или медом. Она считает, что зимой ни к чему соблюдать диету и стоит следить за количеством животных жиров в рационе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи рассказали, как нормализовать сон после коронавируса. В беседе с РБК Калинкин отмечает, что качество сна нередко ухудшают препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции.