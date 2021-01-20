Суд оштрафовал АО «ОБОРОНЭНЕРГО» за состояние объекта культурного наследия

Кронштадтский районный суд оштрафовал АО «ОБОРОНЭНЕРГО» на 200 тыс. рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Суд установил, что здание, расположенное по адресу: г. СПб, г. Кронштадт, ул. Петровская, д.6, литера А, является объектом культурного наследия регионального значения «Здание электростанции»

АО «ОБОРОНЭНЕРГО» является собственником «Здания электростанции», которое является объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено .в Кронштадте на улице Петровская, д.6, литера А,

В ходе мероприятия по контролю за состоянием объекта был выявлен ряд нарушений. В частности , фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют разнородную позднюю окраску кладки, загрязнение окраски, шелушение красочного слоя, деструкцию кирпичной кладки в местах повреждения отделки, повреждения и локальные утраты известнякового цоколя, в уровнях от цоколя и до венчающего карниза имеются следы намокания и биопоражения и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

КГИОП полагает, что мер по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание электростанции» АО «ОБОРОНЭНЕРГО» не приняло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что здание на Днепропетровской улице, 2 не является объектом культурного наследия, однако оно было построено до 1917 года, что относит его к историческим. В конце 2020 года стало известно о начале демонтажа здания.