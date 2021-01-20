На Рубинштейна закрыли кальянную из-за жалоб соседей

На Рубинштейна закрыли кальянную из-за жалоб соседей
Кальянную закрыли. Фото: unsplash.com

В Петербурге суд привлек к ответственности кальян-бар в жилом доме на улице Рубинштейна. Заведение не будет работать 30 суток.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, правоохранительные органы провели проверки в заведении после жалоб соседей на неприятные запахи и шум. В итоге, кальян-бар Cyberlounge привлекли к ответственности.

По версии следствия, владельцы бара осуществляют поставки даже в ночное время суток под квартирами жилых домов, а также в кальянной отсутствуют вентиляции и вытяжки. Кроме этого, нет документов о вывозе мусора и нарушена работа канализационной системы.

Решением Куйбышевского районного суда бар не будет работать 30 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицу Рубинштейна могут оставить без баров и алкоголя. Депутаты города обсудили возможность ограничить реализацию горячительных напитков на данном участке.

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